Stade de Reims : Guion met déjà les barbelés autour d’El Bilal Touré

El Bilal Touré enchaîne les prouesses. Deux semaines après son premier coup d’éclat à Angers (4-1), le joueur du Stade de Reims a récidivé. Buteur sur penalty, le jeune attaquant (18 ans) a cette fois permis à son club de s’imposer, dimanche devant le Stade Rennais (1-0), en marquant son deuxième but en professionnel, dans le même exercice (72e).

DESIGNATION | Benoit Bastien a été désigné pour diriger la rencontre @ASSEofficiel – @StadeDeReims ce dimanche à 15 heures #ASSESDR #FBsport pic.twitter.com/A3T5C0WPYu — Reims Football Club (Stade de Reims – France Bleu) (@100stadedereims) February 18, 2020

Pour sa quatrième apparition en championnat, Touré s’est même occupé de tout puisque c’est lui qui a provoqué la faute de Da Silva et a ensuite assumé ses responsabilités en s’emparant du ballon, avant de prendre Edouard Mendy à contre-pied.

El Touré pas autorisé à s’exprimer par Reims

David Guion tient à saluer son investissement constant et sa mise sous tutelle pour le protéger de l’extérieur. « Il était tout seul en pointe et, à l’image de ce que j’ai demandé, il a montré beaucoup de panache et de générosité, expliquait le technicien. Il a été entreprenant, il faut féliciter le gamin. Mais ce n’est qu’un début, il faudra aussi le protéger », a-t-il expliqué dans L’Équipe. cela a déjà commencé : en quittant le stade Auguste-Delaune, Touré n’a pas été autorisé à s’exprimer.