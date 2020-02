Stade de Reims : David Guion a fait un rêve pour la fin de saison

false

Le Stade de Reims est redevenu cette équipe solide et compliquée à jouer dimanche à Delaune. À domicile, les hommes de David Guion ont dominé logiquement le Stade Rennais et épinglé du même coup un nouveau cador du championnat (1-0).

Un penalty d’El Bilal Touré consécutif à une faute flagrante de Damien Da Silva dans la surface a suffi pour retrouver le goût de la gagne, que David Guion espère déplacer chez les équipes les plus modestes de Ligue 1.

Guion veut des succès hors équipes du Top 5

« J’aimerais que mon équipe ne soit pas efficace seulement contre le top 5. Le haut niveau, c’est de la régularité et on doit travailler là-dessus. On ne regarde pas le haut du classement. Quand on voit que les équipes en bas prennent des points, je me dois d’être vigilant car on n’a pas beaucoup de marge de manoeuvre. On a 36 points et il n’y a que ça qui m’intéresse, a-t-il expliqué en revenant plus en détails sur la victoire dominicale. J’avais demandé beaucoup de panache et d’allant et on a bien maîtrisé ce match. En face, Rennes avait de la force collective et individuelle mais pour autant, on n’a pas été mis en danger. »