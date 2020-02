Stade de Reims : Guion peut enfin relancer Zeneli contre l’AS Monaco

true

Quasiment neuf mois après sa grave blessure au genou en sélection, le Stade de Reims va bel et bien retrouver Arber Zeneli. Le milieu offensif rémois a disputé 45 minutes en réserve le week-end dernier. Mais ce week-end devrait être le bon en équipe première.

David Guion a en effet annoncé son groupe pour le déplacement face à Monaco et Zeneli en fait partie. Même s’il devrait faire preuve de prudence, le coach rémois peut de nouveau compter sur son ailier. « Il est apte, c’est certain, mais on doit rester prudents car l’intensité en Ligue 1 est forcément tout autre », a confié le coach rémois dans des propos relayés par l’Equipe.

Le scénario du match face à Monaco va-t-il permettre à Guion de rfaire entrer son joueur ? Verdict à partir de 20h ce samedi.

Le groupe rémois : Rajkovic, Lemaître – Abdelhamid, Disasi, Foket, Konan, H. Kamara, Maresic – Dingomé, M. Doumbia, Kutesa, Munetsi, Romao, S. Sissoko, Zeneli – B. Dia, Donis, E. Touré.