Stade de Reims : Kaj Sierhuis, un serial buteur a rejoint les Stadistes

C’est peut-être le gros coup des dernières heures du marché : si le deal coinçait encore en début de soirée, le Stade de Reims est parvenu à clore son Mercato dans les temps en finalisant la venue de l’attaquant Kaj Sierhuis (Ajax Amsterdam, 21 ans), auteur de 6 buts en 16 matches d’Eredivisie sous les couleurs de Groningue cette saison.

Le club champenois a annoncé la signature pour quatre ans et demi de l’international Espoir batave, pur produit de l’Académie de l’Ajax et auteur de 79 buts en 112 matches dans les catégories jeunes. Sierhuis était barré à l’Ajax qui l’avait prêté pour un an à Groningue en janvier dernier. Il totalise 2 buts en 7 sélections avec les Espoirs, et 59 buts avec les U19 et la réserve de l’Ajax, en 89 matches.