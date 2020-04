false

Hassane Kamara, reconverti avec succès au poste de latéral gauche, est désormais une valeur sûre du Stade de Reims.

Parmi les (nombreuses) belles surprises du Stade de Reims cette saison, Hassane Kamara figure en bonne place. Désormais installé au poste de latéral gauche, le Rémois réalise une saison pleine au point d’être convoité par plusieurs clubs, dont l’OL l’hiver dernier.

Une chose est sûre, Hassane Kamara n’est pas plus surpris que cela par ses performances convaincantes. Même s’il sait que la route est encore longue. « Surpris ? Non ! Je connais mon potentiel et j’ai encore des choses à montrer. Je viens de loin et le chemin a été long, donc je sais relativiser. Cette saison, je me suis stabilisé à un poste où je dois progresser en appréhendant toutes les subtilités de mon rôle », confie le joueur dans les colonnes de l’Union.

Conscient que ce poste de latéral est particulier, Kamara souligne par la suite ses axes de travail pour continuer sa progression. « Il ne faut pas être avare de ses efforts. Il faut avoir des jambes et ne pas avoir peur d’enchaîner les courses. Je commence à acquérir les bons réflexes. Je dois encore progresser sur le plan offensif, dans la qualité des mes centres. On doit surtout sentir où situer le curseur entre l’aspect défensif et offensif de son jeu. »