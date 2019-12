Stade de Reims : le nouveau coach de Monaco envoie un message clair aux Rémois

false

Dans quelques jours, l’AS Monaco va affronter le Stade de Reims en Coupe de France. Avec un nouveau coach assis sur son banc de touche.

Quelques jours avant de retrouver la compétition face au Stade de Reims, l’AS Monaco a vu Robert Moreno remplacer Leonardo Jardim. Le coach espagnol aura fort à faire pour redresser l’équipe de la Principauté.

Devant la presse hier pour sa présentation, Robert Moreno a évoqué sa connaissance du championnat de France qui semble assez étendue. « Je ne connais pas autant le Championnat français que la Liga, mais je le connais pas mal. Comme vous le savez, j’ai été sélectionneur de l’Espagne, et plusieurs joueurs espagnols évoluent en France. J’ai donc vu beaucoup de matches français. Je sais que c’est un Championnat où la force, la vitesse et les phases de transition sont très importantes et où le vainqueur de ces dernières années (le Paris-SG) l’a été avec un style qui est le contrôle du jeu. C’est un style semblable à celui que je veux. »

Le nouveau coach monégasque, qui sait qu’une double confrontation l’attend très vite face au PSG, a néanmoins placé ses ambitions ailleurs. Et le Stade de Reims est déjà prévenu, Robert Moreno compte bien se servir des Champenois pour lancer positivement son aventure. « L’objectif sera d’abord de gagner le prochain match », a annoncé Moreno. Nul doute que David Guion et ses hommes vont lui compliquer la tâche.