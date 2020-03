Stade de Reims : le président Caillot pense que la pause fera du bien

true

Jean-Pierre Caillot a livré son sentiment suite à la décision prise de suspendre les championnats de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2, sur le site officiel du Stade de Reims. « Je pense que c’est une position qui tombait sous le sens, a-t-il expliqué. Je fais partie du Conseil d’Administration de la LFP et cette décision a fait consensus, il n’y pas eu une once d’ambiguïté là-dessus. L’intérêt collectif doit primer en cette période de crise sanitaire sans précédent. Au-delà de la protection des joueurs, des staffs, qui est en soi un élément clé, cette décision a un caractère symbolique fort. Combien de fois un championnat a été arrêté pour une raison autre que sportive ? En stoppant les championnats, symboliquement et par la portée médiatique du football, on réinsiste sur un message : absolument rien n’est au-dessus des enjeux de santé publique. »

🎙 « […] En stoppant les championnats, symboliquement et par la portée médiatique du football, on réinsiste sur un message : absolument rien n’est au-dessus des enjeux de santé publique » 👔 L’interview complète du Président Jean-Pierre Caillot 👉 https://t.co/zFMyxw5Xha pic.twitter.com/EBp9PSwckV — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 13, 2020

Défavorable aux huis clos, qu’il juge comme « un non-sens festif pour les supporters, les dirigeants et même les diffuseurs pour des entreprises de spectacle comme les nôtres », Caillot a eu cette pensée : « Je voudrais dire aux amoureux du football en général et à ceux du Stade de Reims en particulier que nous pensons à eux et que nous invitons chacun et chacune à respecter les consignes émises par les autorités nationales. Et je partage complètement l’analyse de notre coach, David Guion, qui a exprimé dans les médias que cette période allait amplifier les relations clubs-supporters. Les fans vont se rendre encore plus compte du manque et de l’importance de l’ambiance qu’ils amènent. Et les clubs se voient rappeler que l’essence de notre activité, c’est le partage d’émotions avec le public. »