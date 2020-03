Stade de Reims : Caillot a fixé la date de la reprise

true

Le Stade de Reims a plutôt bien accueilli la nouvelle de la LFP de suspendre la suite du championnat de L1 jusqu’à nouvel ordre en raison des risques de contamination liés au coronavirus. Même si les Champenois ont fait le déplacement à Lyon pour du beurre ces dernières heures, Jean-Pierre Caillot se félicite de la décision prise en haut lieu.

« Je pense que c’est une position qui tombait sous le sens. Je fais partie du Conseil d’Administration de la LFP et cette décision a fait consensus, il n’y pas eu une once d’ambiguïté là-dessus, a déclaré le président du Stade de Reims sur son site officiel. L’intérêt collectif doit primer en cette période de crise sanitaire sans précédent. Au-delà de la protection des joueurs, des staffs, qui est en soi un élément clé, cette décision a un caractère symbolique fort. Combien de fois un championnat a été arrêté pour une raison autre que sportive ? En stoppant les championnats, symboliquement et par la portée médiatique du football, on réinsiste sur un message : absolument rien n’est au-dessus des enjeux de santé publique. »

Reims au repos jusqu’à mercredi

Le président du Stade de Reims en a profité pour donner la feuille de route des mesures prises en interne. « En ce qui concerne le groupe professionnel, les joueurs sont d’ores et déjà en repos, chez eux, jusqu’à mercredi, a poursuivi Caillot. Ils ont reçu des consignes du staff. Le centre de formation fermera ses portes dès lundi et jusqu’à nouvel ordre. Idem pour les équipes féminines. Enfin, pendant toute cette période d’extrême vigilance, les entraînements du groupe professionnel ne seront pas ouverts au public et le télétravail est envisagé pour une partie du personnel administratif. »