Stade de Reims : le très beau geste des supporters rémois

Les supporters du Stade de Reims ont décidé de se mobiliser en cette période de coronavirus. L’initiative est à saluer.

On l’a déjà dit sur notre site : la solidarité n’est pas un vain mot chez les supporters. Y compris au Stade de Reims, avec les Ultrem, le groupe principal des supporters rémois, qui a annoncé lancer une cagnotte en ligne pour venir en aide au CHU de Reims.

Voici le communiqué publié par le groupe sur son compte Facebook. «Notre ville est, comme le reste du pays, touchée par l’épidémie du Covid-19 et face à cette crise sanitaire c’est ensemble qu’il faudra combattre. Chaque année, nous organisons l’opération « le Noël des enfants » aux côtés du personnel hospitalier, ce qui nous rend admiratif du travail qu’ils effectuent et de la passion qui les anime. Ils méritent encore plus aujourd’hui notre reconnaissance et d’être encouragés comme nous encourageons notre équipe sur le terrain.

« Trop longtemps abandonnés, les hôpitaux et l’ensemble du personnel manquent cruellement de moyens »

Trop longtemps abandonnés, les hôpitaux et l’ensemble du personnel manquent cruellement de moyens et c’est pourquoi nous avons décidé de créer une cagnotte pour collecter un maximum de fonds qui seront reversés au CHU de Reims pour les soutenir face à cette situation. Voici le lien de la cagnotte : https://www.helloasso.com/…/ultrem-1995/formulaires/1/widget Un grand merci à toutes les personnes qui participeront en faveur du Centre Hospitalier, chaque petit geste nous feront gagner ce grand combat ! Dans ce match, nous jouons tous pour la même équipe et c’est ensemble que nous le gagnerons ! Aujourd’hui ils sont nos héros, en soutien à l’ensemble du personnel soignant,

RESTEZ CHEZ VOUS !! Ultrem 1995″