Stade de Reims : les Rémois en mode commando pendant le confinement

Le Stade de Reims fait partie des clubs de Ligue 1 très actif pendant la période de confinement imposée par la pandémie de coronavirus.

Le Stade de Reims ne fait jamais les choses à moitié. En témoigne le plan de choc qu’il a mis en place en pleine période de confinement due au coronavirus. « Nous avons décidé de cette semaine libre, sans activité contraignante, avant une reprise lundi des entraînements à distance, explique dans L’Équipe Laurent Bessière, responsable de la performance. Depuis le samedi 14 mars, chaque joueur a été chargé de s’équiper en matériel, soit en venant le chercher au centre d’entraînement, soit en se le procurant auprès de distributeurs vers lesquels nous les avons orientés avant le début du confinement. »

« On veut se préparer pour du plus long terme, ajoute l’intéressé, qui supervisera à distance toutes les séances matinales, grâce aux messageries groupées ! Il faut continuer dans nos habitudes de travail et ne pas rester dans une zone de confort. À partir de 9 heures, 9 h 30, chaque matin, nous allons faire du “cardio” en aérobie (courses moins intenses), de la prévention, du renforcement individuel, de la proprioception et du travail personnalisé de musculation avec poids, selon les besoins ou les déficits des uns et des autres. À l’issue des séances, les joueurs devront nous communiquer leurs temps, leurs notes et leurs ressentis. »

On l’a compris : le Stade de Reims se prépare activement à reprendre tôt ou tard la saison. Vu l’intensité de leur nouvel entraînement, certains joueurs pourraient presque afficher une meilleure forme qu’en pleine saison.