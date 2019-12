Stade de Reims : le vestiaire prépare un accueil musclé à l’OL

false

Ce samedi soir, le Stade de Reims va recevoir l’OL avec la volonté de prolonger la bonne dynamique jusqu’à la trêve hivernale.

Le Stade de Reims va-t-il finir la première partie de tableau dans le Top 6 de Ligue 1 ? Aujourd’hui, tout espoir est permis pour des Champenois qui reçoivent l’OL pour cette dernière journée avant la trêve hivernale.

Pourtant, même si les Gones arrivent dans le doute et fortement handicapé par les blessures, Hassane Kamara refuse de s’enflammer comme il l’a confié à l’Union. « Personnellement, je vais avoir Bertrand Traoré devant moi ! Il est capable de dribbler plusieurs joueurs. En vérité, ça reste un match difficile parce que, s’il est vrai que les Lyonnais ont perdu des éléments importants, ils possèdent d’autres très bons joueurs. Si on ne fait pas attention, ça peut nous jouer un mauvais tour ».

Pour éviter de se faire piéger, le vestiaire rémois semble avoir déjà son mot d’ordre : beaucoup d’engagement pour éviter toute décompression. « Non, Yunis (Abdelhamid) saura nous crier dessus ! Plus sérieusement, on a tous envie de jouer ce match devant un stade plein. On ne va pas se relâcher, on va être déterminés, on va tacler partout. On souhaite finir l’année en beauté », a annoncé Kamara.