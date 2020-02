Stade de Reims : Ménès critique, Guion ne s’affole pas

false

Agréablement surpris par la victoire du RC Strasbourg face au Stade de Reims (3-0) alors qu’il s’attendait à un 0-0, Pierre Ménès a été déçu par le club champenois et s’est offert une sortie lapidaire sur le style de jeu défensif prôné par David Guion. « Les Rémois ont montré une fois de plus qu’à part bien défendre, ils ne savent pas faire grand chose d’autre sur le terrain. Et comme ils n’ont pas bien défendu hier, cela s’est soldé par une défaite à peine plus courte que l’an dernier, quand ils en avaient pris quatre à la Meinau ».

90’+4 🏁 C’est terminé. Après la pause, ce duel a tourné en faveur des Strasbourgeois, plus entreprenants. Côté rémois, il aura manqué de tranchant offensivement pour réagir #RCSASDR pic.twitter.com/U1I66m3uho — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 9, 2020

Dans son analyse de la rencontre, David Guion a cherché à ne pas dramatiser. « La première mi-temps était fermée et rigoureuse de notre part, avec deux trois choses à régler qu’on a d’ailleurs réglé à la mi-temps. Et en deuxième, on s’est pris un but très tôt sur un coup de pied arrêté. On a dû sortir davantage et ça me laisse un goût amer. On avait mis des forces offensives pour plier les Strasbourgeois, pour égaliser, malheureusement ça ne nous sourit pas toujours. »

Et à lui d’ajouter : « On a senti qu’on a manqué de poids offensif, on n’a pas été dangereux pour aller chercher ce but. Il n’y a pas de remise en question, il n’y a rien de déshonorant à perdre à Strasbourg, on va analyser tout ça. Jusqu’à la fin de la saison, on a un match par semaine, une jeune équipe qui a besoin de travailler, de comprendre. »