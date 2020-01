Stade de Reims – Mercato : Abdelhamid éclaircit son avenir

false

Yunis Abdelhamid a réussi un petit exploit en se glissant dans L’Équipe type de la phase aller de L’Équipe. Le défenseur central du Stade de Reims voit ainsi son association avec Axel Disasi porter ses fruits depuis six mois. Celle-ci est-elle vouée à disparaître en fin de saison ? On peut se poser la question.

🔴⚪️ Avant Reims – Strasbourg ➡️ L’essentiel de la conférence de presse avec David Guion & Yunis Abdelhamid par @Arnaud_Valadon de @RMCsport pic.twitter.com/V26FApXNLG — Reims VDT (@reimsvdt) January 6, 2020

Si le cas Disasi est épineux, celui d’Abdelhamid est encore plus original. Depuis le début d’année, le stoppeur marocain est libre de s’engager où il le souhaite à compter du 1er juillet. C’est la troisième fois qu’il va jusqu’au terme de son contrat. Là, il assure vouloir finir la saison au Stade de Reims.

L’Europe pourrait le faire rester à Reims

« À 100 % oui. Je prends un risque sans savoir où je jouerai la saison prochaine. Je l’ai déjà fait à Arles-Avignon (2014) et Valenciennes (2016). Je me concentre sur les performances et j’essaye de faire abstraction de la situation contractuelle, explique-t-il dans L’Équipe. Y rester cet été ? C’est possible. Le sportif comptera pour 50% et le bien-être familial pour autant. Jouer l’Europe serait extraordinaire. Ou confirmer la 8e place de L1 (Reims est actuellement 6e). On prendra le temps de discuter avant la fin du Championnat. Il est encore trop tôt pour se projeter. »