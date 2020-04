Comme indiqué par « L’Equipe » mercredi, Arsenal fait partie des courtisans à la pépite du Stade de Reims, Axel Disasi (22 ans). Les Gunners songeraient notamment à associer le stoppeur champenois, qui compte parmi les révélations de la saison en Ligue 1, à son joyau recruté il y a un an à l’ASSE William Saliba.

Si l’on en croit le « Daily Mail », le club londonien serait même déjà passé à la vitesse supérieure pour recruter Disasi et doubler les deux écuries allemandes également sur le coup. Arsenal aurait formulé une première offre de 17 M€ à Reims (qui en espère 20 pour lâcher son prodige) et a ficelé un contrat de cinq ans au Franco-congolais.

Formé au Paris FC où il a évolué jusqu’en juin 2016, Axel Disasi est encore sous contrat jusqu’en juin 2021 à Reims.

