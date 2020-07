Stade de Reims – Mercato : avec Valon Berisha, le recrutement est bouclé !

true

Le Stade de Reims ne souhaitait qu’un gros milieu de terrain avec des stats pour boucler son recrutement. Valon Berisha a débarqué. Rideau ?

En recrutant l’international kosovar Valon Berisha (Lazio de Rome, 27 ans) sur le dernier jour de la première phase du Mercato français, le Stade de Reims a sans doute bouclé son recrutement. Sans avoir à passer par le second Mercato qui démarrera le 15 août prochain et s’étendra jusqu’au 5 octobre.

Comme il l’a reconnu il y a quelques jours sur notre site, Jean-Pierre Caillot ne changera pas son fusil d’épaule si d’aventure le club stadiste se retrouvait à jouer la Ligue Europa la saison prochaine. L’effectif est déjà constitué et il est suffisant pour David Guion. C’est en substance le message que le président champenois devrait porter d’ici quelques jours au moment de dévoiler son plan pour l’avenir du club « Horizon 2024 ».

La vente de Disasi, dernier point chaud du Mercato

La deuxième phase du Mercato devrait être rythmée par la gestion du cas Axel Disasi (22 ans), lequel dispose d’un bon de sortie à 15 M€ et qui intéresse des clubs anglais, espagnols, Rennes, Monaco et l’OM. En cas de départ du défenseur central, il n’y aura pas de renfort. Wout Faes a déjà été recruté en janvier par anticipation.

Pour que les plans rémois changent concernant d’éventuels renforts, il faudrait des offres suffisantes pour Boulaye Dia ou Predrag Rajkovic, les deux autres joueurs « bankables » de l’effectif cet été. Mais les deux hommes ne sont pas spécialement pressés de partir et n’accepteront pas non plus n’importe quel challenge…