Stade de Reims – Mercato : Berisha arrive, la cellule communication frappe fort

Alors que le Stade de Reims vient d’officialiser la venue de Valon Berisha, le secteur communication du club a encore frappé fort pour l’annoncer.

C’est une habitude. Dont, très honnêtement, on ne se lasse pas. A chaque arrivée d’un nouveau joueur, ou d’une prolongation de contrat, la cellule communication du Stade de Reims marque les esprits. On se souvient encore, il y a quelques mois, du contrat renouvelé par Yunis Abelhamid et de la vidéo associée, mettant en scène le joueur et son président, Jean-Pierre Caillot, en pleine partie de Uno.

Cette fois, c’est la signature de Valon Berisha, ancien joueur de la Lazio de Rome et du rad Bull Salzbourg, qui a inspiré le Stade de Reims. C’est ci-dessous et c’est à regarder sans aucune modération.