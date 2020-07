Stade de Reims – Mercato : Caillot en pince pour le « Pogba de Fuenla »

true

Ambitieux, le Stade de Reims veut renforcer son effectif cet été. Les Rémois sont sur les traces de Randy Nteka (22 ans), surnommé le « Pogba de Fuenla ».

Surprenant 6e de la dernière Ligue 1, le Stade de Reims vise une nouvelle place dans les dix premiers la saison prochaine. Forcément, le bon parcours des hommes de David Guion a nourri de nombreux intérêts pour ses ouailles. Hassane Kamara (26 ans) est parti rejoindre l’OGC Nice. Axel Disasi (22 ans) est en instance de départ avec plusieurs prétendants à ses trousses.

Après les venues de Thibaut De Smet (22 ans, Saint-Trond) et de Fraser Hornby (20 ans, Everton), les Champenois veulent un milieu de terrain. Selon Grada 3, les pensionnaires d’Auguste-Delaune sont sur les traces de Randy Nteka. À 22 ans, le Français brille avec CF Fuenlabrada (D2 espagnole). Le natif de Paris est suivi par des clubs de Liga.

Le Stade de Reims en concurrence avec Grenade et Watford

En 35 rencontres de Liga, le milieu box to box a inscrit 4 buts et offert 4 passes décisives. Des statistiques et une grande activité sur le terrain qui lui ont donné un surnom flatteur : « Pogba de Fuenla ». Le CF Fuenlabrada aimerait conserver Nteka, sous contrat jusqu’en 2023.

Engagé pour se qualifier pour les barrages d’accession en Liga, le CF Fuenlabrada sait qu’il sera difficile de résister aux approches pour son milieu de terrain. Le joueur n’a pas caché son envie de jouer dans l’élite, si possible, en Espagne. Parmi les clubs intéressés avec le Stade de Reims, on retrouve dans la liste Grenade et Watford.

Selon le journal ibérique, le CF Fuenlabrada demande 12 millions d’euros pour lâcher son meilleur élément. Une somme rondelette qui pourrait décourager les dirigeants rémois. Mais, en cas de non-montée en Liga, la valeur de Nteka sera forcément revue à la baisse. Une occasion rêvée, peut-être, de récupérer le « Pogba de Fuenla ».