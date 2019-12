Stade de Reims – Mercato : Disasi envoyé sur le banc pour régler son avenir ?

false

Le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot a du mal à rester calme à l’évocation de la situation d’Axel Disasi, auteur d’une première partie de saison de haut vol.

Axel Disasi (21 ans) a explosé cette saison. Le défenseur central du Stade de Reims, successeur de Björn Engels, sera sans nul doute l’une des têtes d’affiche des deux prochaines période de mercato. Si les dirigeants du club marnais ont entamé depuis plusieurs mois des discussions pour prolonger celui qui sera en fin de contrat en 2021, ils ont échoué dans leur tentative jusque-là. Surtout parce qu’ils se retrouvent face à une situation étrange : le joueur n’a pas d’agent, c’est son frère qui mène les tractations.

« Il n’y a pas d’affolement sur le dossier, précise dans L’Équipe Mathieu Lacour, le directeur général. C’est évident que c’est souvent plus simple avec des conseils qui connaissent la réalité du marché. Ce n’est pas souvent le cas quand la famille s’en mêle. »

Caillot perd patience avec Disasi… sans agent

Le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot semble plus alerte sur le sujet. Et un peu moins tranquille. « Axel est sous contrat, rappelle-t-il dans le quotidien sportif. Le club a donc la main. On se voit régulièrement, mais ils ne savent pas toujours ce qu’ils veulent. Il n’y aura pas 36 solutions. Nous, on ne parle que de prolongation parce que c’est la meilleure solution pour tout le monde. Ou alors, on nous fait un énorme pont d’or et il reste en prêt cette saison. Mais je n’exclus pas une position radicale. Il peut toujours aller au bout de son contrat. Sur le terrain ou sur le banc. »