Stade de Reims – Mercato : Espagne ou Angleterre pour Disasi ? Caillot répond…

Le président du Stade de Reims a assuré que son très courtisé défenseur central avait de grandes chances de rejoindre la Premier League.

Auteur d’une grosse saison avant l’arrêt prématuré, Axel Disasi ne devrait pas rester au Stade de Reims. La cote du jeune défenseur central est trop élevée et les besoins de son club de renflouer les caisses trop importants. En effet, les Champenois pourraient régler les soucis financiers créés par la pandémie de Covid-19 avec son seul transfert.

Des touches, Disasi en a aussi en Espagne qu’en Angleterre. Le Betis Séville mais aussi Arsenal ont déjà fait savoir qu’ils étaient fortement intéressés. Les Andalous seraient même prêts à signer un chèque d’une quinzaine de millions d’euros. Mais, à en croire le président du SdR, Jean-Pierre Caillot, c’est davantage en Premier League que se situe son avenir.

« Au moment où je vous parle, il a peu de chances d’aller en Espagne, a expliqué le dirigeant sur la chaîne L’Equipe. On a des offres plus intéressantes d’autres championnats, je vous conseille de lire la presse étrangère et notamment anglaise. »