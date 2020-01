Stade de Reims – Mercato : Guion a fait valider un dossier brûlant

« On a connu quelques soucis sur cette partie du jeu. Mais on a fonctionné avec le même groupe et les longues absences de Mathieu (Cafaro, trois mois en début de saison) et Tristan (Dingomé, deux mois). Je n’ai pas pu mettre les garçons tous ensemble. J’ai l’espoir de bonifier cette équipe avec le recrutement d’un attaquant finisseur. Mes dirigeants partagent mon analyse. »