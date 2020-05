Stade de Reims – Mercato : Guion contraint de renoncer à un bon coup en défense

false

Voilà quelques semaines déjà que le Stade de Reims était sur la trace du défenseur de Groningue Deyovaisio Zeefuik. Mais le dossier s’est compliqué.

Comme souvent quand il s’agit de Mercato, le Stade de Reims sait avoir le nez creux. Le club champenois avait repéré depuis plusieurs semaines déjà le talent de Deyovaisio Zeefuik qui a brillé aux Pays-Bas sous le maillot de Groningue.

Problème, si le club champenois a régulièrement un coup d’avance pour conclure ses dossiers, il a ce coup-ci été rattrapé par la concurrence. Selon l’Union, le club « a dû renoncer » à Zeefuik « dont le prix d’achat a flambé avec les sollicitations du PSV Eindhoven et de Southampton ».

Le quotidien champenois estime que ce transfert loupé pourrait profiter à Fodé Doucouré, latéral malien qui évolue actuellement avec la Pro 2 du club, et « dont on dit le plus grand bien ».