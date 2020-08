Stade de Reims – Mercato : la confidence touchante de Kamara sur son départ à Nice

false

Hassane Kamara, l’ancien latéral gauche du Stade de Reims, s’est engagé avec l’OGC Nice cet été. Un départ qui s’est fait non sans émotion.

Dans une interview accordée à FootMercato, l’ancien du Stade de Reims a reconnu que quitter le club champenois était forcément quelque chose de très particulier après y avoir surmonté beaucoup de palliers. « Ces cinq années à Reims m’ont fait grandir en tant que footballeur mais aussi en tant qu’homme. En arrivant et en quittant le club, je n’étais plus du tout la même personne. J’ai ressenti beaucoup d’émotions quand je suis parti de Reims car pour en arriver à ce stade-là aujourd’hui, ça a été beaucoup de travail… même si ce n’est pas une finalité. »

D’un naturel combatif, Hassane Kamara entend donc continuer sa progression à Nice en mettant toujours en avant la valeur travail. « Mon parcours est ma plus grande force aujourd’hui. En arriver là après tout ce que j’ai vécu, ça me donne de l’espoir. Si j’ai fait tout ça, c’est que c’est toujours possible d’aller beaucoup plus haut. Cela me permet de garder les pieds sur terre, d’être rigoureux et de travailler jour après jour. »

Cela n’empêche pas l’ex Champenois de regarder dans le rétroviseur avec émotion. Avec des souvenirs marquants sur son aventure au Stade de Reims. « Je pense qu’il y en a deux. Le premier, c’est la montée en Ligue 1 (en 2018). Il y a aussi la victoire face au Paris Saint-Germain l’année dernière. Ce sont les deux moments qui m’ont le plus marqué, même si j’ai vécu beaucoup de choses à Reims », assure Kamara.