Stade de Reims – Mercato : les Champenois ont craint un couac de dernière minute pour Berisha

C’était un joli coup que semble avoir réussi, une fois de plus, le Stade de Reims. Valon Berisha, milieu de terrain kosovar qui appartenait à la Lazio Rome, s’est officiellement engagé avec le club champenois. Une arrivée qui va apporter de la concurrence et surtout de l’expérience dans l’entrejeu rémois.

Le Parisien, dans un article qu’il consacre à sa venue, révélait comme nous le relayions samedi que le Stade de Reims était sur la trace de Berisha depuis… deux ans et demi ! L’insistance champenoise dans ce dossier a donc fini par payer, même si cela n’a pas été de tout repos.

#Reims suivait Berisha depuis plus de deux ans et a eu l’accord du joueur mi-mai. Les négos ont commencé à 7,5 millions d’euros. Finalement le prix est de 4,5 millions + des bonus pour monter à 6. On vous raconte le joli coup du club champenois. #Mercatohttps://t.co/Ig5rOAcMuX

— Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 11, 2020