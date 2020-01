Stade de Reims – Mercato : Suk, Faes, Sierhuis… ça part dans tous les sens !

false

La fin de Mercato du Stade de Reims est très animée. Si David Guion espérait la venue d’un attaquant, le club champenois en a surtout laissé filer un sans garantie de voir débarquer son remplaçant.

Suk, retour à l’envoyeur (officiel)

En effet, l’ESTAC a annoncé il y a quelques minutes le retour de l’attaquant coréen Suk Hyun-Jun (28 ans) en situation d’échec du côté de Reims. Dans le même temps, les Rouge et Blanc font leur possible pour finaliser deux joueurs.

Wout Faes, le bon coup défensif (officiel)

Le premier vient de l’être il y a quelques minutes et il s’agit du défenseur central Wout Faes (Ostende, 21 ans). International belge U21 et capitaine dans toutes les sélections de jeunes, l’intéressé a signé pour quatre ans et demi et retourne en prêt six mois dans son club actuel. Selon « Het Laatste Nieuws », l’offre rémoise était meilleure que celle des anglais de Blackburn.

? Capitaine au sein de toutes les sélections jeunes de ?￰゚ヌᆰ, le très prometteur Wout Faes s’engage avec le #SDR pour 4 ans et demi. Formé à @rscanderlecht, l’ancien médaillé de bronze au Mondial U17 arrive en provenance du @kvoostende, où il finira la saison 2019-20 en prêt. ? pic.twitter.com/wPwRf45C7v — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 31, 2020

Kaj Sierhuis, ça coince

Le remplaçant de Yunis Abdelhamid déjà trouvé, Reims va désormais chercher à conclure l’arrivée d’un buteur. Il ne reste plus qu’un dossier en haut de pile : celui du néerlandais Kaj Sierhuis (21 ans). Si l’Ajax et Reims sont d’accords et que tout est ok avec le joueur, c’est pour l’instant Groningue, le club où il est actuellement prêté, qui freine le dossier. Selon « De Telegraaf », l’équipe batave cherche à obtenir un plus gros pourcentage sur le transfert de Sierhuis, estimé à 4,5 M€.