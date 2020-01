Stade de Reims – Mercato : un attaquant formé à l’Ajax arrive !

true

David Guion réclamait un attaquant supplémentaire avant la clôture du mercato à minuit, il va enfin être servi. Selon Foot Mercato, Kaj Sierhuis va rejoindre le Stade de Reims contre un chèque de quatre millions d’euros.

Le club champenois serait d’ores et déjà tombé d’accord avec l’Ajax Amsterdam pour l’attaquant néerlandais de 21 ans. Né à Athènes, Sierhuis a fait toutes ses classes à l’Ajax, qui l’a prêté à Groningen pour un an et demi en janvier 2019.

Là-bas, l’intéressé inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 16 matches d’Eredivisie en première partie de saison. Il compte sept sélections chez les espoirs néerlandais, pour deux buts. Ce vendredi, Groningen a confirmé son départ sous peu « pour un club étranger » sur son compte Twitter.