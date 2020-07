Stade de Reims – Mercato : un club de Liga aidé par Monaco pour s’offrir Disasi ?

false

Alors que l’AS Monaco est régulièrement cité sur les rangs pour le défenseur du Stade de Reims Axel Disasi, la donne pourrait changer.

Parmi les gros enjeux du Mercato du Stade de Reims, figure l’avenir d’Axel Disasi. Le défenseur central de 21 ans, qui arrive en fin de contrat dans un an, a un bon de sortie et les prétendants ne manquent pas pour accueillir l’une des révélations de la Ligue 1.

En Angleterre, en Espagne, mais aussi en France, le nom de Disasi revient régulièrement. L’AS Monaco était notamment annoncée sur les rangs, mais le changement d’entraîneur pourrait rebattre les cartes. Directement et indirectement…

Disasi en Espagne grâce à Monaco ?

En effet, le media espagnol la Razon évoque l’intérêt de Monaco pour un autre défenseur central, en l’occurrence celui de la Real Sociedad, Diego Llorente. Et s’interroge sur le conclusion d’un dossier qui semblait en bonne voie avant le départ de Robert Moreno. Llorente va-t-il devenir un joueur monégasque ? La conclusion ou non de ce transfert pourrait impacter directement le cas Axel Disasi. Le défenseur du Stade de Reims serait sur les tablettes du club espagnol pour remplacer Llorente. A plus d’un titre, Monaco semble donc avoir beaucoup d’importance dans l’épilogue du cas Disasi…