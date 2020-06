Stade de Reims – Mercato : un colosse écossais tout proche

true

Ambitieux, le Stade Reims est tout proche d’accueillir Fraser Hornby (20 ans). Les Rémois se sont mis d’accord avec Everton pour l’avant-centre.

Avec une 6e place accrochée en Ligue 1, le Stade de Reims a été l’équipe surprise la saison passée. Les Champenois vont peut-être retrouver l’Europe par le biais de la Ligue Europa. Mais, pour construire sur la durée, les hommes de David Guion ont besoin de renforcer leur effectif.

Si certains joueurs possèdent un bon de sortie (Disasi, Dia), le Stade de Reims compte densifier la concurrence. Tous les départs seront compensés comme l’explique Mathieu Lacour, directeur général, dans l’Union : « Nous voulons faire du Stade de Reims un club qui se situe régulièrement dans le Top 10 national. On a beaucoup parlé en Europe de notre projet, et notre dynamique positive donne du crédit à notre ambition (…). Aujourd’hui, c’est beaucoup plus simple de discuter avec un Kai Sierhuis, buteur de l’Ajax, et un Wout Faes, capitaine de l’équipe de Belgique Espoirs. »

Hornby à un pas du Stade de Reims

Dans sa quête d’offrir du réservoir au staff technique, le Stade de Reims a prévenu qu’il avait l’accord d’un international Espoirs écossais : « Nous allons démarrer la saison avec quatre attaquants axiaux. Car, nous avons un accord avec Fraser Hornby. Si Boulaye Dia a un projet qui l’intéresse, et dans lequel on s’y retrouve, il pourra partir. »

Âgé de 20 ans, le solide Écossais (1m95) sort d’un prêt mitigé à KV Kortrijk (D1 belge). En 12 rencontres de championnat, il a inscrit 3 buts. Bon dos au jeu, et de la tête, le natif de Northampton (Angleterre) viendrait en Champagne pour lancer sa carrière professionnelle. Avec Serhuis, Touré, Donis et Dia ou Hornby, le Stade de Reims sera armé pour dynamiter les défenses adverses.