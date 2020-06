Stade de Reims – Mercato : Disasi, Dia, De Smet… le club fait plusieurs annonces

true

Le Stade de Reims a repris le chemin de l’entraînement ce lundi. L’occasion pour le club champenois de faire quelques annonces sur le mercato.

Le Stade de Reims reprend ses marques… et le chemin de l’entraînement. C’est sous le soleil que les hommes de David Guion ont effectué leur reprise ce lundi.

« On est impatient c’était vraiment très long. On est plein d’enthousiasme ce matin. Le terrain nous manque. Mes joueurs, le staff. C’était interminable, a souri l’entraîneur du club marnais en conférence de presse. Je n’ai pas tenu compte d’une éventuelle qualification en Coupe d’Europe pour la première partie de préparation. Il ne faut pas manquer de respect ni à l’ASSE ni à l’OL. On va attendre que les 2 finales soient jouées pour éventuellement penser à autre chose. »

« Disasi ? Il faut patienter »

Mathieu Lacour a emboîté le pas de Guion pour évoquer plusieurs dossiers chauds du mercato. « Trois joueurs ont un bon de sortie : Hassane Kamara, qui est parti, Boulaye Dia et Axel Disasi, a rappelé le directeur général du Stade de Reims. Pour ce dernier, on attend que son entourage se mette d’accord avec un club et ensuite nous on se mettra d’accord avec le club concerné. Les clubs intéressés par Disasi n’ont pas encore fini leur championnat, il faut patienter. Le recrutement, il vient aussi de l’interne. Il ne vient pas forcément d’un joueur qu’on achète à l’étranger. Le dossier Mbuku est un enjeu majeur. »

Annoncé comme successeur de Kamara, le latéral belge Thibault De Smet était par ailleurs présent à l’entraînement.