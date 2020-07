Stade de Reims – Mercato : un dirigeant siffle la fin du recrutement !

false

Pour le directeur général du Stade de Reims Mathieu Lacour, il n’aura pas d’autres arrivées en Champagne cet été.

Invité du « RMC Football Show » lundi soir, Mathieu Lacour, directeur général du Stade de Reims, a confirmé que le Mercato de son club était plus que bien avancé : « On avait à cœur de terminer notre Mercato le 9 juillet, chose que l’on a fait avec l’arrivée de Valon Berisha qui était l’élément qui nous manquait par rapport au milieu de terrain ».

Pour lui, sauf contretemps difficile à prévoir, il n’y aura pas d’autres retouches dans l’effectif de David Guion : « Dans le sens des arrivées et hormis blessure importante à un poste, nous avons tous les postes doublés. Le Mercato est fini. On a fait quatre recrues cet été et on avait anticipé en janvier dernier avec l’arrivée de Kaj Serhuis, l’attaquant de l’Ajax Amsterdam, et le petit Al Bilal Touré. Je compte aussi sur Arber Zeneli, une autre recrue par anticipation qui s’est blessé en juin 2019 avec la sélection du Kosovo et qui n’avait joué que 10 minutes ».

Rayon départs : Axel Disasi bénéficie toujours d’un bon de sortie. Idem pour Boulaye Dia. Deux départs qui ont déjà été anticipés sur les recrutements précédents.