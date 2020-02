true

Le Stade de Reims pourrait bien compter un international de plus dans son effectif. Prêté à Ostende, Wout Faes fait en effet partie selon le site Walfoot des 5 défenseurs susceptibles d’intégrer les Diables Rouges, où le sélectionneur Roberto Martinez va devoir rajeunir un secteur où Alderweireld, Vertonghen ou Kompany sur la fin. Après une décennie de bons et loyaux services, ne donnent plus toutes les garanties. « Déjà auteur d’un bon exercice l’année dernière, Wout Faes confirme tout son potentiel cette saison », estime Walfoot. Avant de dresser un portrait élogieux du futur Rémois.

🔴⚪️ 🇧🇪 Wout Faes – le nouveau défenseur du Stade de Reims prêté à Ostende ➡️ Un futur diable rouge ? À lire 👉🏻 https://t.co/x45Zy5eVfb pic.twitter.com/BdAmaDfKZu — Reims VDT (@reimsvdt) February 26, 2020

« En effet, avec 26 matchs disputés en championnat, il n’est sorti qu’une seule fois du onze de départ. Hormis cela, il a disputé toutes les minutes de son équipe, preuve de sa capacité à répéter les prestations convaincantes mais aussi à éviter les blessures. Un profil qui contraste avec ceux des anciens tels que Vermaelen ou Kompany, tous deux fréquemment blessés, et dont aurait bien besoin les Diables Rouges à l’avenir. Alors qu’il rejoindra Reims l’été prochain, le défenseur de 21 ans va découvrir un nouveau championnat aux exigences plus élevées. Ce sera alors l’occasion de mesurer son potentiel dans un environnement plus compétitif. » Les Rémois, eux, se frottent déjà les mains.