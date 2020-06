Stade de Reims – Mercato : un international tunisien en route ?

true

Le Stade de Reims est actif en ce début de mercato. Après Donis, Wajdi Kechrida (24 ans, latéral droit) pourrait s’engager prochainement.

Surprenant 6e de la dernière Ligue 1, le Stade de Reims pourrait être européen l’année prochaine. Son avenir en Ligue Europa est entre les mains du PSG. Si le club de la capitale remporte la Coupe de France (face à l’ASSE) et la Coupe de la Ligue (face à l’OL), les Rémois retrouveraient les joutes européennes.

Dans cette optique, les Champenois veulent se renforcer durant ce mercato estival. La bonne saison a attiré de nombreux intérêts sur des cadres de l’effectif de David Guion (Kamara, Disasi, Dia…). Sans trop de moyens, le Stade de Reims prospecte à l’étranger. Selon Le Temps, quotidien indépendant, Wajdi Kechrida (24 ans) pourrait rejoindre très prochainement le stade Auguste-Delaune.

Le latéral droit de l’Étoile du Sahel (D1 tunisienne) s’est confié à propos de cette rumeur : « C’est un bon club et un beau challenge pour moi. D’autant plus que c’est un club qui jouera la Ligue Europa la saison prochaine. On attend juste l’ouverture du mercato pour finaliser l’opération et le versement de la transaction. »

Pressenti déjà en Ligue 1, du côté du FC Nantes et de Montpellier, l’international tunisien (10 sélections) pourrait connaître sa première expérience en Europe. Cette saison, il a participé à 20 rencontres toutes compétitions confondues avec son club. Il a été auteur de 2 passes décisives.