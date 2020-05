Stade de Reims – Mercato : un taulier de Guion rassure sur son avenir

false

David Guion, l’entraîneur du Stade de Reims, commence à mesurer que son très bon travail a un inconvénient : beaucoup de joueurs sont convoités.

Après une saison terminée dans les places européennes potentielles (en attendant de voir si les finales de Coupe se jouent), le Stade de Reims a fait fort. Le club champenois confirme ses belles dispositions notamment grâce à un recrutement malin.

Parmi les belles réussites en terme d’arrivées, Thomas Foket n’a pas mis longtemps à devenir incontournable aux yeux de David Guion. Le défenseur belge n’a d’ailleurs pas tardé à se faire une réputation qui a dépassé les frontières.

De quoi représenter une menace en vue du prochain Mercato ? Dans des propos accordés à La Dernière Heure et relayé par Walfoot, Foket assure qu’il reste concentré sur Reims. « J’ai la tête à Reims et je ne me suis jamais dit que le moment était venu de partir. Je sais que je suis suivi et ça me booste, mais je ne me prends pas la tête », a assuré Foket. Il faut dire que la perspective d’une aventure européenne avec Reims est forcément alléchante.