Stade de Reims, OL – Mercato : Kamara répond aux nombreuses sollicitations

Depuis quelques jours, l’actualité du Stade de Reims tourne beaucoup autour de Hassane Kamara. Le défenseur rémois est convoité par des clubs espagnols, anglais, mais aussi par l’OL qui pense à lui pour renforcer son couloir gauche.

Dans les colonnes de l’Union, Kamara a toutefois confié sa sérénité face à cette agitation autour de lui. « Je suis professionnel, je suis là pour travailler. Ce qui se dit autour, je laisse mon agent gérer. Je me concentre sur le terrain. Je n’ai que 25 ans et j’ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je profite de prendre du plaisir pour tout donner sur le terrain », a confié Kamara après l’élimination en Coupe de France contre l’AS Monaco.

Visiblement soucieux de ne pas s’emballer face à ces multiples intérêts, le défenseur du Stade de Reims ne veut penser qu’au terrain pour le moment. « On fait comme d’habitude, on reste lucide. Quand ça va moins bien comme quand ça va bien, il faut garder cette lucidité. On sait que le foot va très vite. Il faut garder la tête sur les épaules. C’est sûr que cela fait plaisir mais, après, le terrain, c’est le terrain. Quand j’y suis, je ne pense qu’à mon match et à continuer à progresser », a assuré Kamara.