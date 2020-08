Stade de Reims, OL, Stade Rennais – Mercato : le dossier Disasi finalement bouclé ce soir ?

false

Le départ d’Axel Disasi, le défenseur du Stade de Reims, tarde à se concrétiser. Mais si l’on en croit l’Equipe, l’affaire serait désormais bouclée.

Le Stade de Reims savait depuis de longues semaines déjà qu’une grosse vente se profilait avec Axel Disasi, le costaud défenseur central de 21 ans. Finalement, après de derniers atermoiements, il semble que le dossier touche au but.

Ces derniers jours, un accord semblait tout proche avec l’AS Monaco. Le club de la Principauté semblait être le plus prompt à régler tous les détails… avant que le silence du clan Disasi pendant quelques jours ne fasse passer un frisson d’inquiétude sur un éventuel rebondissement.

Transferts : Axel Disasi à Monaco, c’est imminent

Mais l’Equipe confirme ce jeudi soir que c’est bel et bien vers l’AS Monaco que Disasi se dirige. Le joueur aurait passé sa visite médicale ce jour avec Monaco et pourrait signer officiellement dès ce soir. Un contrat de 5 ans attend Disasi à Monaco pour un transfert de 15 millions d’euros dont 2 de bonus. Ce qui représente la plus grosse vente de l’histoire du Stade de Reims.