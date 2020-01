Stade de Reims : Pierre Ménès au soutien face au dernier sketch de la VAR

false

Heureusement, le Stade de Reims ne manque pas d’humour. Le club marnais a préféré rire du comique de situation jeudi en publiant un tweet après le dernier sketch de l’arbitrage vidéo mercredi à Amiens (1-1).

A plusieurs reprises, les hommes de David Guion auraient mérité mieux, mais la VAR n’a pas semblé leur donner raison. On parle tout de même d’un but annulé et d’un penalty oublié… Pierre Ménès, de plus en plus sceptique sur la VAR, a bondi sur l’occasion pour la critiquer vertement.

« On a frôlé le grand n’importe quoi »

« En parlant d’arbitrage et de VAR, je conseille à ceux qui ne l’ont pas vu de se régaler avec le replay d’Amiens-Reims, pendant lequel on a frôlé le grand n’importe quoi, a-t-il affirmé sur son blog. Avec notamment ce premier penalty évident pour Reims mais non sifflé parce que la VAR ne fonctionnait pas. A ce niveau, les journées se suivent et se ressemblent… »