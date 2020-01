Stade de Reims : un tweet hilarant à l’adresse des arbitres français

true

C’est une évidence : le Community manager du Stade de Reims est désormais au niveau des joueurs de David Guion et s’installe confortablement en première partie de tableau de la Ligue 1. Ultime preuve de sa montée en puissance, l’un des derniers tweets du club champenois à l’adresse de la Direction Technique de l’Arbitrage.

L’occasion, pour les Rémois, de rappeler quelques désagréments, plus ou moins récents, subis en raison de certaines décisions arbitrales. C’est drôle, bien fait, et rend le message on ne peut plus clair…