SC Amiens – Stade de Reims (1-1) : Guion a du mal à s’en remettre

true

Le Stade de Reims a pris un point frustrant hier au stade de la Licorne d’Amiens (1-1). Les hommes de David Guion ont mené mais se sont fait rejoindre suite à une faute d’Axel Disasi sur Guirassy dans sa surface. M. Hamel, interpellé par le VAR, a décidé de siffler un penalty, et Konaté a égalisé en deux temps (1-1, 54e).

VIDEO | La réaction de l’entraîneur du @StadeDeReims David Guion après le match nul à @AmiensSC (1-1) #ASCSDR #FBsport pic.twitter.com/DJkt37gABF — Reims Football Club (Stade de Reims – France Bleu) (@100stadedereims) January 15, 2020

L’entraîneur du Stade de Reims a du mal à s’en remettre. « C’est une grosse déception de ne pas avoir gagné, confirme l’intéressé passablement agacé par l’arbitrage. Il est difficilement compréhensible de ne pas obtenir penalty sur Moussa (Calabresi a déséquilibré Doumbia dans la surface, 24e) ou avec la main évidente de Jallet, bras décollé dans sa surface (67e). Les décisions nous sont contraires après un but non valable à Monaco (1-2, le 4 janvier en Coupe de France) et un penalty non sifflé à Nîmes (0-2, le 11 janvier). »

Reims stagne au classement de L1

Faute de mieux, voilà le Stade de Reims stabilisé en huitième position de L1, à trois points de la quatrième place. « À l’image de notre saison, il ne nous a manqué que la finition (et la profondeur), résume Tristan Dingomé. On a les situations, on amène bien le ballon mais on pèche dans les trente derniers mètres. »