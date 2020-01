Stade de Reims : Pierre Ménès incendie les Rémois… et leur pelouse !

true

Pierre Ménès n’a que très peu goûté à la prestation des joueurs du Stade de Reims samedi à Delaune. Incapables de revenir au score face au FC Metz, qui a ouvert la marqué d’entrée de jeu par l’intermédiaire de l’incontournable Habib Diallo (3e), les hommes de David Guion ont encore manqué de poids offensif.

Ce point récurrent n’a pas échappé à Pierre Ménès. « Metz l’a emporté, à Delaune face à une équipe de Reims qui ne prend pas beaucoup de buts mais qui n’en marque quasiment jamais non plus, a-t-il fustigé sur son blog. Quand tu ne proposes jamais de jeu, tu dois accepter que, de temps en temps, tu te fasses trouer une fois dans un match et que tu ne parviennes pas à revenir. Parce que tu n’as pas l’habitude ni les joueurs pour le faire. »

Ménès massacre la pelouse de Delaune

Autre point négatif mis en avant par le consultant de Canal+ après cette rencontre : la qualité de la pelouse du stade Auguste-Delaune. « Les Champenois avaient des blessés en attaque mais cela n’excuse pas tout non plus. C’est bien de défendre, c’est bien aussi d’essayer de produire un peu de jeu, surtout à la maison. Et ce sera plus facile quand la pelouse méritera d’être appelée comme telle », a conclu Ménès.