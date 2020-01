Stade de Reims – Mercato : Caillot refroidi par le Cristiano Ronaldo de L2 ?

true

Le Stade de Reims a encore trébuché à Delaune. Comme face au PSG mercredi en Coupe de la Ligue (0-3), les hommes de David Guion ont été piégés à domicile face à une équipe du FC Metz plus réaliste (1-0).

« Indispensable de recruter un buteur »

« C’est un scénario très défavorable car d’entrée de jeu, on permet aux Messins de s’installer dans le match et de rentrer dans leur plan de jeu. On aurait pu jouer longtemps sans trouver l’ouverture. On sait qu’on est en difficulté offensivement mais il faut se sacrifier devant le but, aller chercher les ouvertures et provoquer des fautes, a pesté David Guion après la rencontre. Certains garçons doivent retrouver leur niveau, d’autres l’élever. Tant qu’on ne réussira pas à trouver cette solution offensive, on souffrira. Je le dis depuis le début, c’est indispensable de recruter un buteur, un finisseur avec de l’expérience qui donne de la confiance aux joueurs. C’est encore plus évident. »

Grbic est fou de Cristiano Ronaldo

Selon L’Union, le Stade de Reims serait ainsi venu aux nouvelles pour Adrian Grbic, qui flambe à Clermont avec 15 buts en L1 cette saison. D’après L’Équipe, le club marnais fait même partie des clubs les plus pressants mais a été refroidi par le tarif exigé par les Auvergnats. Il faut dire que l’attaquant autrichien (23 ans) a des airs de son modèle Cristiano Ronaldo. « Quand j’étais jeune, j’avais conscience de posséder un bon pied droit et j’essayais de tirer comme Cristiano Ronaldo parce que c’est mon joueur préféré, a-t-il confié. J’ai appris à shooter comme lui en regardant des vidéos sur Internet. Après chaque entraînement, je prends 20 ballons et je m’exerce à tirer des coups francs à chaque fois. C’est très important. »