Stade de Reims : pourquoi le retour en Europe est exceptionnel

true

Avec la victoire du PSG, en Coupe de France face à l’OL, le Stade de Reims retrouve enfin l’Europe. Enfin ? Oui, 57 ans après…

Le parcours, on le sait, sera semé d’embûches. Avec, au programme, deux tours préliminaires ( 17 et 24 septembre) et même un barrage (le 1er octobre). Et rien ne dit que le Stade de Reims participera donc aux poules éliminatoires de la prochaine édition de la Ligue Europa.

Reste une autre évidence : 57 ans après sa dernière apparition sur la scène internationale, le club champenois retrouve les honneurs européens. Et si il fallait une preuve de cet incroyable retour, permis comme vous le savez par la victoire du PSG hier soir en Coupe de France contre l’OL, le statisticien OptaJean la donne. « Il y a 57 ans. Son entraineur David Guion n’était pas encore né à l’époque et son président Jean-Pierre Caillot n’avait pas encore 2 ans. Champagne. »