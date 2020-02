Stade de Reims : Rajkovic retrouve le sourire

true

David Guion, le coach du Stade de Reims, a donné des nouvelles rassurantes de Predrag Rajkovic, cambriolé et absent le week-end dernier à Strasbourg.

Dimanche dernier, Predrag Rajkovic n’était pas du déplacement du Stade de Reims à Strasbourg (défaite 3-0). Le portier serbe, excellent depuis le début de saison, avait été laissé au repos par son club. Une absence justifiée pour raison personnelle et familiale. Dans les colonnes du journal serbe « Telegraf », sa compagne a expliqué ce qui s’était passé : Rajkovic a été victime d’un cambriolage le jour-même, alors que sa femme était sur les lieux… C’est l’épouse du joueur, Ana, qui a raconté les faits au média : « La vérité, c’est qu’on nous a volés. La police fait son travail et je pense qu’elle trouvera les coupables. Je suis traumatisée ». Le voleur serait reparti avec une montre de luxe et plusieurs effets personnels du joueur. Le butin s’élèverait à 100 000€.

🚨 Votez avant samedi soir 🚨 🔥 Taulier de la défense rémoise, Yunis Abdelhamid figure parmi les 3 nommés des #TropheesUNFP du joueur du mois aux côtés de @neymarjr et @MDembele_10 ➡️ https://t.co/WDJmnpbLsw pic.twitter.com/AMaSYTP5nU — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 13, 2020

Revenu à l’entraînement mardi, Rajkovic a semble-t-il tourné cette page douloureuse. « La veille du match, en discutant avec lui, j’ai très vite compris que le garçon avait été touché, a expliqué David Guion hier en conférence de presse. Il était préférable qu’il reste auprès de son épouse. Il est revenu à l’entraînement mardi. C’était une très mauvaise expérience à vivre mais elle est derrière lui. Le club a fait le nécessaire. C’est un garçon très compétiteur, qui a déjà de l’expérience pour son jeune âge. On l’a retrouvé complètement focus sur sa préparation de match. Il a retrouvé le sourire. »

Le Serbe devrait donc garder les buts rémois demain contre le Stade Rennais.