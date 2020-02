Stade Rennais : Reims, anciens, bête noire…Mendy a hâte de retrouver Delaune

true

Ses retrouvailles avec Reims

« C’est particulier, parce que c’est quand même un club où j’ai gagné mes premiers titres en professionnel. Je suis proche de beaucoup de joueurs. On avait vraiment créé quelque chose de très, très fort. Après, pendant les 95 minutes de jeu, il n’y aura pas de sentiments et après le match, on se retrouvera tranquillement ».

Ses retrouvailles avec Delaune

« Ça va être la première fois que j’y retourne depuis mon départ… Et j’ai gardé énormément de contacts avec beaucoup de gens là-bas. Ça va être plaisant ».

Sa famille champenoise

« Me concernant, la première saison où j’y évoluais, il y avait un bon cadre, mais qui n’était pas exploité pleinement. Lors de la deuxième saison, on a fait cette montée et ce titre historique. Les barrières ont sauté et on est vraiment devenus une famille. Ce titre, c’est quelque chose qui nous lie à jamais. On est toujours en contact, on est toujours un groupe et on continue à partager des moments ensemble ».

Les mauvais résultats de Rennes à Reims

« C’est vrai que le Stade de Reims, pour le Stade Rennais, peut apparaître comme une bête noire, mais le match aller, je l’ai vu du côté. On avait tapé le poteau, la barre, on n’avait pas été en réussite. Ce dimanche, j’aurai la chance d’être sur le terrain, on a encore progressé par rapport au début de saison. J’ai hâte d’y être pour qu’on montre de quoi on est capable ».