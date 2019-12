Stade de Reims : Rémi Oudin savoure son retour en grâce

false

De nouveau buteur avec le Stade de Reims ce week-end à Toulouse (1-0), Rémi Oudin (23 ans) est heureux de retrouver le chemin des filets après une longue période de disette.

Le Stade de Reims va bien et le retour en forme de Rémi Oudin n’est sans doute pas étranger à ce constat. Vainqueur à Toulouse ce samedi (1-0), le club champenois a encore pu compter sur une réalisation de son milieu offensif pour le mener à la victoire une semaine après avoir brillé face à l’ASSE (3-1).

Oudin (23 ans) savoure ce retour en grâce, lui qui a mis du temps cette saison à digérer son transfert avorté à la Fiorentina au cours du mercato estival.

« Ça fait du bien de marquer deux buts consécutifs »

« Ce n’était pas un beau match, après je crois que c’est encore mieux de prendre des points comme ça dans un match difficile. On a su être solides, on a mené dès le début du match. C’est une bonne chose pour l’équipe et pour tout le groupe, a affirmé le buteur du Stade de Reims au micro de France Bleu. Ensuite, on a un peu reculé, on l’a joué un peu facile. Personnellement, ça fait du bien de marquer deux buts consécutifs, ça fait un bout de temps que je n’avais pas marqué à part la semaine dernière. C’est bien, ça ramène trois points pour l’équipe et on est tous heureux. »