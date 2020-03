Stade de Reims : Riolo souligne une grande réussite du Mercato champenois

false

Daniel Riolo, le consultant RMC, a visiblement un regard positif sur ce que peut faire le Stade de Reims en matière de recrutement.

Avant que la saison ne soit mise en pause pour les raisons que l’on connaît, le Stade de Reims était parti pour un très beau championnat. Avec sa cinquième place, les hommes de David Guion sont récompensés de leur travail, notamment au niveau du recrutement.

Car le Stade de Reims symbolise parfaitement ce qu’a mis en avant Daniel Riolo sur RMC, à savoir le travail de plus en plus réussi de certains clubs en matière de Mercato. « Vu qu’on me reproche souvent d’être négatif, et c’est vrai que je le suis parce que la Ligue 1 mérite que l’on soit négatif avec elle, et bien là je suis quand même en train de me rendre compte que c’est peut-être une intersaison où le football français a réussi à faire 20 transferts de très bonne qualité », a d’abord souligné Riolo.

L’éditorialiste a d’ailleurs confié que ce déclic lui était venu d’un transfert réalisé… par les Rémois. « Moi, je trouve que c’est une progression. J’ai eu le déclic quand on a cité le gardien de Reims, ne serait-ce qu’aller chercher un mec comme ça, il y a encore quelque temps, on ne le faisait pas », a estimé la grande voix de RMC.