Stade de Reims : Romao prêt à finir sa carrière à Reims ? 

Alayxis Romao (35 ans), capitaine du Stade de Reims, pourrait être prêt à terminer sa carrière en Champagne si le club marnais lui en faisait la proposition.

Le Stade de Reims avance lentement mais sûrement cette saison. Épouvantail de L1, où il part régulièrement à la pêche aux gros, le club marnais sera aussi présent en quarts de finale de la Coupe de la Ligue avec la réception du RC Strasbourg début janvier (7 ou 8). En attendant, Alayxis Romao (35 ans) a évoqué son avenir.

Le capitaine du Stade de Reims veut bien finir l’année 2019 samedi face à l’OL (20h45) et compte bien bien finir tout court sa carrière. Au Stade de Reims ? La porte a été entrouverte par l’ancien milieu de terrain de l’OM.

« Pourquoi pas si l’opportunité se présente »

« Je n’y ai pas pensé. Pourquoi pas si l’opportunité se présente. Je n’ai rien fixé quand j’ai signé ici, a-t-il expliqué à L’Équipe. Je veux surtout pouvoir jouer le plus longtemps possible. Tant que la motivation et l’envie seront sur le terrain, je continuerai. Et à un moment, ce sera sûrement un cran plus bas si je vois que c’est plus difficile au milieu. Je l’avais fait en amical contre Nancy (avant le début de cette saison). »