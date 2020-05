Stade de Reims : sixièmes, les Champenois se retiennent de parler d’Europe

false

Assuré de finir sixième de Ligue 1, devant l’OL, le président du Stade de Reims ne fanfaronne pas pour autant.

S’il ne parle pas encore d’Europe, conscient que son club n’y est pas encore (tant que les finales de Coupes nationales peuvent encore se jouer), Jean-Pierre Caillot a fait part de son soulagement quant à la décision de la LFP d’arrêter la saison 2019-20 à la 28e journée … Et d’offrir de facto à son club la 6e place du classement. Une progression par rapport à l’exercice précédent où les Champenois avaient fini à la 8e place.

« Cet arrêt est la conséquence d’une pandémie qui sévit encore et qui préoccupe en premier lieu tout le monde. Il ne faut surtout pas l’oublier. Dans ce contexte, la fin de saison avec cette sixième place, après la huitième acquise la saison dernière, apporte un peu de bonheur à l’ensemble des amoureux du Stade de Reims. Un bonheur justifié et mérité tant ce classement reflète l’excellent parcours de cette équipe que l’on a tous eu plaisir à voir évoluer et qui a fait honneur au mot « cohésion » », a-t-il fait savoir sur le site officiel de son club.

Pour l’heure, la possibilité de jouer un Q2 de Ligue Europa reste tabou : « Par respect pour les finalistes, c’est un rêve qui restera pour l’instant dans un coin de notre tête mais pour l’heure, j’ai une pensée pour tous nos supporters qui doivent accueillir ce classement avec fierté et réconfort. Eux aussi l’ont bien mérité ».