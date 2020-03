Stade de Reims – Stade Brestois (1-0) : David Guion fait une Guy Roux

false

Aujourd’hui cinquième de Ligue 1, le Stade de Reims compte 41 points et peut ambitionner, à dix journées de la fin, de s’immiscer dans la course à l’Europe. Ce samedi, les Champenois ont certes eu du mal à disposer du Stade Brestois (1-0) mais Predrag Rajkovic et ses camarades ont encore été solides.

« Il nous manquait six titulaires dont quatre joueurs offensifs. Je suis très satisfait de notre production d’ensemble. Je sais que je dispose d’un groupe au sein duquel ceux qui jouent moins poussent les titulaires à être performants. Nous avons fait une très bonne première mi-temps et, au bout de 20 minutes, on aurait mérité de mener 2-0 », analyse David Guion.

Et l’entraîneur stadiste rebondit sur l’objectif premier du club. Objectif validé à l’issue de cette 28e journée : « Le maintien est quasiment assuré ce soir. Depuis deux saisons, on le décroche dès le mois de mars et c’est remarquable pour une petite équipe comme nous », a noté le Guy Roux des temps modernes…