Stade de Reims : un bosseur façon Cristiano Ronaldo a débarqué au Mercato

En enrôlant El Bilal Touré cet hiver, le Stade de Reims avait conscience de recruter un talent prometteur. Mais il a découvert autre chose.

Avec trois buts en sept matchs disputés avec l’équipe première du Stade de Reims, El Bilal Touré a rapidement montré à David Guion ses qualités. Mais hors de question pour le jeune international malien U20 de se reposer sur ses lauriers.

Quand France Football lui consacre un portrait, on découvre en effet que Touré est un véritable acharné du travail. « Son modèle, c’est Cristiano Ronaldo.Il s’en inspire. Il a vite appris, notamment par rapport à l’alimentation. Il est déjà très professionnel. Quand il y a entraînement à 9h45, il est là à 8 heures », explique son agent Seran Diabaté.

Un acharnement dans le travail qui a déjà séduit Franck Chalençon, coach de la réserve. « Son premier achat, ça n’a pas été des jeans, des fringues, ça a été un vélo d’appartement, des coussins de prévention, du matériel de récupération… Ça montre la mentalité du garçon ». Mais aussi David Guion qui semble donc totalement séduit. « C’est un passionné. Quand on le voit arriver sur le terrain, il a les yeux qui brillent. Il touche le ballon, on n’a même pas commencé l’entraînement qu’il jongle, il s’amuse. Je suis convaincu qu’il se nourrit de buts et de stats », conclut l’entraîneur rémois.