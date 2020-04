Stade de Reims : un grand lifting se prépare dès la semaine prochaine

true

Du côté du Stade de Reims, on compte profiter de la pause actuelle pour s’occuper de la pelouse du stade Auguste Delaune.

La période de pause imposée au championnat oblige les clubs à être imaginatifs et surtout à anticiper. Du côté du Stade de Reims, où la bonne gestion du club n’est plus à démontrer, on a décidé de s’attaquer à un sujet important : la pelouse.

Le quotidien l’Union revient en effet sur le travail en cours au stade Auguste Delaune qui, grâce à cette période de pause, a pu retrouver une pelouse remarquable. « Aujourd’hui, c’est un billard », explique Romuald Madragore, référent pelouse d’ID Verde, société qui gère l’entretien de la pelouse.

Cela ne va pas empêcher une opération radicale dès la semaine prochaine. En effet, l’Union explique que la pelouse va être « scalpée » pour la régénérer. Le tout pour anticiper une reprise et un enchaînement avec la saison prochaine qui pourrait être accéléré. « On s’est rendu compte, avec la date théorique de reprise des championnats fixée autour du 15 juin, que l’on aurait que quinze jours entre la fin de saison et le début de la suivante », estime Madragore. De quoi promettre aux joueurs rémois un billard au moment où ils pourront retrouver la Ligue 1.