Stade de Reims : Yunis Abdelhamid se fixe trois défis après son départ de Champagne

Agé de 32 ans, Yunis Abdelhamid (Stade de Reims) s’est imposé depuis deux saisons comme l’un des tous meilleurs défenseurs de Ligue 1. Une réussite presque inespéré pour l’international marocain, détenteur d’un master en finances et qui était destiné, dix ans plus tôt, à une carrière d’expert-comptable.

Le Mondial, la CAN… Et l’Europe

Dans les colonnes de « France Football », Abdelhamid a pris le temps de raconter son improbable parcours qui l’a vu passer par le modeste club de Lattes (DH), Arles-Avignon, Valenciennes ou encore Dijon jusqu’à son éclosion réelle en Champagne amorcée il y a presque quatre ans.

En fin de contrat en juin prochain et désireux de voir autre chose, le défenseur – qui avait refusé de s’envoler pour l’Azerbaïdjan (Qarabag) après son passage au DFCO – est loin d’en avoir fini avec sa carrière professionnel. Il s’est fixé trois autres grands défis : « Le plus grand défi que je me fixe, c’est de me qualifier pour la Coupe du Monde avec le Maroc et aller loin dans une CAN. En club, pourquoi pas devenir européen », a-t-il glissé. Avis aux intéressés.